Jahrestreffen der Jägervertreter Jägermeister des Landes von Wolfsplänen der Bundesumweltministerin nicht überzeugt

Die Kreisjägermeister des Landes treffen sich einmal pro Jahr. Was sie auf dem Weingut Hanke in Jessen besprochen haben und was sie vom Ministerinnenplan zu Problemwölfen halten.