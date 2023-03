Die nächsten Vorhaben hat die Jägerschaft „Altkreis Jessen“ beraten. Dazu gehört ein großer Frühjahrsputz noch in diesem Monat.

In der Jahreshauptversammlung der Jägerschaft Altkreis Jessen wurden den ehemaligen Chefs der Gemeinschaft, Dietmar Brettschneider (rechts) und Emil Motl (2.v.r.), die Urkunden überreicht, die ihnen bescheinigen, dass sie Ehrenvorsitzende sind. Falk Lösche (links) und Falk Rißmann überreichten die Dokumente.

Jessen/MZ - Das nächste Vorhaben der Jägerschaft „Altkreis Jessen“ ist klar benannt. Der Frühjahrsputz in den Revieren steht an. Jägerinnen und Jäger werden sich aufmachen, um den Müll, den andere Leute in den Wald geworfen haben, aufzusammeln.