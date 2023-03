Achtklässler der Sekundarschule Jessen-Nord erleben eine ganz spezielle Unterrichtsstunde. Wer sie dabei betreut und was von ihnen gefordert wird.

Jagd nach Romeo und Julia in Jessen - Schüler erleben spezielle Unterrichtsstunde

Jessen/MZ - Romeo und Julia drehen nach dem Startsignal sofort am Rad und liegen sich eine Minute später in den Armen. Ihre Mitschüler haben mit „Rudelbildung“ die falsche Taktik gewählt. Mathias Sinang, der das Projekt „Rollstuhlsport macht Schule“ mit begleitet, verteilt die Rollen neu. Jetzt gehören Lilli Wittich (Julia) und Luis Roidl (Romeo) zum Kreis der Jäger. Dem neuen Paar aus der weltberühmten Tragödie von William Shakespeare gelingt es nicht, Körperkontakt herzustellen. Sie stehen mit ihren Rollstühlen abgedrängt und dicht umzingelt an der Wand der Mehrzweckhalle, ihre Klassenkameraden kennen kein Erbarmen.