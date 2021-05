Investitionen in die Zukunft in Jessen

Der Stadtrat Jessen wird an diesem Dienstag darüber befinden, ob zusätzliches Geld in die Ganztagsbetreuung von Grundschülern fließen kann.

Jessen

Der Stadtrat Jessen trifft sich an diesem Dienstag, 11.?Mai, um 18?Uhr in der Mehrzweckhalle in Jessen-Nord zu seiner zweiten Sitzung in diesem Jahr. Über einige der Themen, die in der öffentlichen Beratung behandelt werden sollen, sprach die MZ, die vor jeder Ratssitzung einen der Fraktionschefs be-fragt, diesmal mit Dirk Nowak (CDU/FDP). Mit ihm unterhielt sich Frank Grommisch.

Es kann zusätzliches Geld in den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen in der Stadt fließen, so der Stadtrat das bestätigt und damit auch zustimmt, die erforderlichen Eigenmittel aufzubringen. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag?

Nowak: Das finden wir grundsätzlich gut, wenn unsere drei kommunalen Grundschulen in Jessen, Schweinitz und Seyda weiter zukunftsfähig gemacht werden. Das Geld, insgesamt 114.000 Euro, soll etwa in einen besseren Schallschutz, Ausstattungen für Horte, zum Beispiel Möbel, und die Ausgestaltung von Schulhöfen fließen. Das halten wir für zweckmäßig. Es ist immer gut, wenn zusätzliches Geld zur Verfügung steht. Erstaunlich ist, dass die Stadt in der Lage ist, den erforderlichen Eigenanteil von 34.200 Euro aufzubringen.

In der Haushaltsdebatte war keine Rede davon, dass noch Geld aus dem vergangenen Jahr übrig ist. Lobend erwähnen möchte ich das Engagement der Schulfördervereine, die sich sehr für die Bildungseinrichtungen engagieren und dadurch Projekte für bessere Bedingungen umsetzen konnten und sich weiteren anspruchsvollen Vorhaben stellen wollen.

Seit dem Hauptausschuss ist in der Diskussion, dass sich die Stadt ein Tempomessgerät anschafft, um Kraftfahrer auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten hinzuweisen. Findet das Ihre Unterstützung?

Wir finden die Idee der Fraktion „Wir für Hier“ gut. Das Gerät sollte nicht an einer Stelle, etwa in der Annaburger Straße in Jessen, wo es häufig Klagen über Raserei gibt, fest installiert werden, sondern mobil einsetzbar sein. Denn es gibt auch noch andere neuralgische Punkte im Stadtgebiet, an denen nach Meinung von Anwohnern zu schnell gefahren wird. Wir sind dafür, dass dieses Gerät kurzfristig angeschafft wird. Es sollte möglich sein, rasch dieses Geld, etwa 4.000 Euro, aufzubringen, schließlich geht es um die Sicherheit. Wir werden für den Kauf stimmen.

Im Vorfeld der in diesem Jahr anstehenden Bürgermeisterwahl sind weitere Entscheidungen zu treffen...

Das ist eine Formsache. Dass der Wahltermin mit dem der Abstimmung zum Bundestag zusammengelegt wird, ist vernünftig. Und auch der der Termin für das Ende der Bewerbungsfrist Ende August findet unsere Zustimmung.

Wird die CDU einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken und sehen Sie durch die Corona-Lage Probleme für den Wahlkampf?

Die CDU wird einen eigenen Kandidaten stellen. Soviel kann ich verraten. Für den Wahlkampf sehe ich aus jetziger Sicht keine Probleme, aber abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Ich gehe davon aus, dass sich aufgrund des Impffortschritts die Lage entspannen wird und vor dem Wahltag dann auch wieder Veranstaltungen möglich sein werden. (mz)