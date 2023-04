Firma BlecTec aus Linda feiert Hausmesse. Was die geladenen Gäste beim Betriebsrundgang alles erfahren und wer im Festzelt einen Scheck erhält.

Linda/MZ - Das Wort Retter findet Chemseddine Chebcheb etwas übertrieben. Der 32-Jährige, der aus Algerien stammt, in Österreich mit Frau und drei Kindern lebt, und neben seinem dortigen Unternehmen noch Firmen in Tunesien und Algerien mit dem Schwerpunkt Fahrzeugbau leitet, sieht sich eher als Person, die zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle gewesen ist.