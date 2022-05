Ingrid Demele in Labrun fertigt papierne Kraniche, um Ukrainern zu helfen

Labrun/MZ - Das Ziel ist für Angela Demele klar. 1.000 Kraniche möchte sie allein falten. „Denn ich habe einen großen Wunsch“, sagt sie. 1.000 Kraniche, die für Glück und Hoffnung stehen, sollen helfen, dass er in Erfüllung geht. Über 750 hat sie seit Beginn der von ihr ins Leben gerufenen Initiative zur Unterstützung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bereits entstehen lassen. Etliche Kraniche in unterschiedlichen Größen haben den Besitzer gewechselt und für Spenden gesorgt, die Flüchtlingen aus der Ukraine zugute kommen sollen.

Unterstützer willkommen

Inzwischen seien bei ihr bereits 650 Euro zusammengekommen. Das sei doch eine schöne Summe, aber es soll natürlich noch mehr werden. Angela Demele, die seit Jahren an der Papierfaltkunst Origami große Freude hat, rief vor einigen Wochen dazu auf, dass sich auch andere an der Aktion beteiligen. Da hat sie einiges an Unterstützung erfahren. Sie berichtet von einem Mädchen, das vor wenigen Wochen Jugendweihe gefeiert hat, und 80 Kraniche entstehen lassen hat.

Die Ortsgruppe Prettin vom Verein „Dübener Heide“ hat sich in der von Angela Demele geführten Gaststätte „Zur Erholung“ in Labrun getroffen und ebenfalls Kraniche erschaffen. 13 Mitglieder waren dabei und das habe ihnen große Freude bereitet. Die Labrunerin hat Schulen angesprochen, sich an der Aktion zu beteiligen. Kraniche, die gegen eine Spende, mindestens einen Euro abgegeben werden, aber es darf natürlich auch wesentlich mehr sein, warten neben anderem in Geschäften der Region auf ihre Abnehmer, ebenso in der Stadtverwaltung in Annaburg.

Mitglieder der Prettiner Ortsgruppe vom Dübener Heideverein haben in Labrun Kraniche für den guten Zweck gefaltet. Foto: Demele

Auch bei Veranstaltungen in ihrem Haus hat sie Gäste auf die Aktion aufmerksam gemacht und so manche Spende einnehmen können. Wichtig sei, Menschen anzusprechen, ihnen das Anliegen der Aktion zu erläutern, sagt sie.

Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) hatte in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses auf die Initiative von Angela Demele aufmerksam gemacht und um Unterstützung gebeten.

Zu den Wünschen von Angela Demele gehörte, dass die Stadt ein Konto einrichtet, auf das die Spenden von den jeweiligen Kranich-Verkäufern eingezahlt werden können. Stefan Schmidt war zunächst optimistisch, dass dies möglich sein wird. Inzwischen musste er sich sagen lassen, dass dies aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der Stadt (die MZ berichtete) nicht so wie gedacht geschehen kann. Das bedeutet, dass jetzt nach einer Alternative gesucht wird.

Direkt zu den Betroffenen

Am wichtigsten ist Angela Demele dabei, dass die Hilfe auch dort ankommt, wo sie benötigt wird. Und damit für die Kriegsflüchtlinge, die hier untergekommen sind, Dinge beschafft werden, die wirklich gebraucht werden.

Die Labrunerin hebt hervor, dass sich jeder beteiligen könne. Anleitungen zum Falten der Kraniche sind im Internet zu finden. Wer dennoch einen Rat benötige, der könne sie kontaktieren, Per Telefon 035386/2 23 32 nachfragen oder eben einen Termin vereinbaren. Je mehr sich beteiligen, umso besser sei es, sagt sie.