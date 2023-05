Auch in Jessen und Umgebung sind Gaststätten von den steigenden Preisen betroffen. Wie die Inhaber damit umgehen.

Inflation und teure Energie: Wie Gaststätten in Jessen mit den Preissteigerungen umgehen

Gastronomie in Sachsen-Anhalt

Karin Peetz, Wirtin vom „Bergschlösschen“ in Jessen, möchte endlich die Tür ihres Gasthauses wie gewohnt für Gäste öffnen, damit sie einkehren und verweilen können.

Jessen/MZ - Wenn das Restaurant der Wahl endlich einmal die Woche für ein Stündchen öffnet, dann muss man sein Schnitzel wohl bald selbst an der Küche abholen, um am Ende noch mehr als 20 Euro dafür zu berappen. Dieses hier sicherlich übertrieben dargestellte Schreckensszenario könnte wohl so ähnlich Realität werden, wie kürzlich Michael Schmidt verlautbarte.