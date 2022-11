In Zahna wird der Weihnachtsmarkt per Glockengeläut eröffnet

In Zahna gibt es am Samstag wieder einen Weihnachtsmarkt.

Am Sonnabend startet in Zahna wieder ein Weihnachtsmarkt.

Zahna/MZ/TT - Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird am Sonnabend ab 14 Uhr wieder ein Weihnachtsmarkt in Zahna eröffnet. „Mit einem Glockengeläut“, sagt Ortsbürgermeister Johannes Schneider (CDU), der sich freut, dass in der Stadt wieder weihnachtliche Stimmung herrscht. In der Jüterboger Straße öffnen mehrere Anwohner ihre Höfe und laden die Besucher laut Schneider mit Kaffee, Kuchen und Glühwein zum Verweilen ein. Im und am Hospital verkauft der Jugendclub selbstgebackene Plätzchen, die Bibliothek ist geöffnet und der Hospitalverein lässt Kaffeeduft durchs Gebäude strömen. Ab 15 Uhr ist Kreiskantor Michael Kantor zu Gast und unterhält die hoffentlich vielen Gäste musikalisch.