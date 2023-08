In welcher Straße in Jessen es vor Schulbeginn besonders eng zugeht

In der Alten Gorsdorfer Straße, über sie werden die Grundschule „Max Lingner“ und das Gymnasium erreicht, geht es am Donnerstagmorgen eng zu. Aufgrund des Regenwetters sind wohl mehr Fahrzeuge als normalerweise hier unterwegs.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ - Kraftfahrer, die sich am Donnerstagmorgen gefragt haben, warum es deutlich länger als an den Tagen zuvor dauert, um durch den großen Kreisel in Jessen zu kommen, konnten die Antwort auf diese Frage auf Gehwegen sehen, wenn Schüler mit Ranzen an ihnen vorbeiliefen. Nach den sechswöchigen Sommerferien hat die Schule wieder begonnen. Allerdings, dass es am Morgen des ersten Tages so regnet, hatte es seit Jahren nicht gegeben. Das hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr und dessen Fließgeschwindigkeit.