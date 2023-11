Zwischen Listerfehrda und Jessen wurde ein 17-Jähriger aus dem Verkehr gezogen. Er war in Schlangenlinien auf der Bundesstraße unterwegs.

In Schlangenlinien über die Straße - 17 Jähriger aus dem Verkehr gezogen

Jessen/MZ - Am 5. November bemerkten die Beamten im Rahmen der Streifentätigkeit um 05.43 auf der B 187 aus Richtung Listerfehrda kommend in Richtung Jessen, circa 500 Meter hinter dem Ortsausgang Listerfehrda einen Mopedfahrer, welcher in sehr starken Schlangenlinien fuhr und beinahe zu Fall kam.