In Prettin laden Chöre zur musikalischen Einheitsfeier

Zur Einheitsfeier am 3.10. wollen Chöre unter dem Motto „Deutschland singt“ wieder gemeinsam anstimmen.

Prettin/MZ - Die Stadt Annaburg und die Evangelische Singschule Annaburg-Prettin haben sich wieder zusammengeschlossen und laden zum zweiten gemeinsamen Singen und Gedenken anlässlich des Tages der Deutschen Einheit ein. Wie schon im Vorjahr läuft die Veranstaltung unter dem Motto „Deutschland singt“. Ursprünglich gab es den Plan, die Feier abwechselnd in Annaburg und Prettin zu veranstalten. Weil aber in Annaburg zeitgleich das Oktoberfest des Heimatfestvereins stattfindet, wurde entschieden, ein weiteres Mal in Prettin zu singen.

Axel Wisniewski führt durch den Abend, der am Sonntag, 3. Oktober, um 18.30 Uhr beginnt. Neben ihm werden zwei weitere bekannte Gesichter oder besser Stimmen des vergangenen Jahres mit von der Partie sein. Bianca Heinisch und David Däumichen werden jeweils ein Solo singen. Weil Veranstaltungen noch unter den Bestimmungen der Corona-Pandemie stattfinden, dürfen nur Besucher teilnehmen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Die entsprechenden Nachweise sind vorzulegen. Laut Anja Liebig, Hauptamtsleiterin der Stadt Annaburg, werden mitgebrachte Selbsttests, die vor Ort durchgeführt werden, auch akzeptiert. Um den Einlass zu beschleunigen, kann auf der Homepage das Kontaktformular heruntergeladen werden. Dort sind auch die Liedtexte zu finden.

Neben dem Volkschor Prettin werden Mitglieder der Chöre von Heinz Geisler erwartet. Kantorin Eva-Maria Glüer sagt, dass keiner Angst haben müsse, sich beim Singen zu blamieren. Erstens könne man sich gut hinter den Chorstimmen verstecken und zweitens bringt leises Mitbrummen in der Gemeinschaft gleichfalls einfach nur Spaß.

Wie schon im letzten Jahr, so sagt Eva-Maria Glüer, konnten sie und ihre Chormitglieder auch in diesem Jahr nicht sehr häufig gemeinsam singen, dabei ist das erwiesenermaßen gesund und mache fröhlich. Sie beobachtet, dass durch die Pandemie das Singen in der Gemeinschaft nicht mehr verbreitet ist, umso wichtiger sind solche Veranstaltungen.