In Mühlanger schellen die Alarmsirenen zur Abendbrotzeit

Feuerwehren aus acht Orten der Stadt Zahna-Elster werden am Mittwoch nach Mühlanger gerufen. Was sie dort erwartet.

Mühlanger/MZ - Um 19.25 Uhr rufen die Pieper und Sirenen am Mittwochabend die Feuerwehren aus acht Orten des Stadtgebietes von Zahna-Elster nach Mühlanger. In einem direkt an der Ortsdurchfahrt B 187 gelegenen Grundstück ist in einer Scheune ein Holzstapel in Brand geraten, berichtet Heiko Plewa, Stadtwehrleiter von Zahna-Elster, der MZ. Er selbst hat auch die Einsatzleitung übernommen.