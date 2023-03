Langersehntes Vorhaben zur Umgestaltung des Verkehrsknotens in Mühlanger ist angelaufen. Was getan wird und welches die nächsten Schritte sind.

Seit Montag wird intensiv am Neubau des Baunsteiges in Richtung Wittenberg gebaut. Alle Zügen halten auf dem Gegengleis.

Zahna-Elster/MZ - Begonnen haben an diesem Montag die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Bahnhofes – offiziell Bahnhaltepunkt – in Mühlanger. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits Baufreiheit geschaffen wurde, indem altes Gestrüpp und Bäume beseitigt wurden, die den Arbeiten im Wege waren, wird seit Wochenbeginn emsig das Hauptvorhaben verfolgt. Das darin besteht, zunächst die beiden Bahnsteige etwa 40 Meter in Richtung Elster zu „verschieben“. Und parallel dazu die Bahnhofstraße/An der Greye von der Bundesstraße 187 geradewegs auf die Flämingstraße in Richtung Zörnigall zu führen. Die MZ hatte das Vorhaben ausführlich vorgestellt.