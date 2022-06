In Jessen wird Geschwindigkeit gemessen

In der Annaburger Straße in Jessen ist das Tempomessgerät aufgebaut. Gemessen werden die Fahrzeuge stadtauswärts. Etliche halten sich nicht an die vorgegebenen 50 Kilometer pro Stunde, auch nicht während der Einweihung (das betreffende Fahrzeug ist nicht im Bild), zu der sich auch Olaf Beetz (rechts), Tino Baumgart und Bürgermeister Michael Jahn (links) getroffen haben. Mit Spannung wird die erste Auswertung der Messergebnisse erwartet.

Jessen - Gibt es an der Anlage überhaupt einen freundlichen Smiley? Diese Frage stellt sich am Donnerstag in der Annaburger Straße. Dort ist das neue Geschwindigkeitsmessgerät der Stadt Jessen an einem Mast befestigt. Den Kraftfahrern, die in Richtung Annaburg unterwegs sind, wird angezeigt, wie schnell sie unterwegs sind. An die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde hält sich da zunächst keiner. Die Zahlen fallen alle höher aus, blinken rot und zudem ist ein Ärger-Smiley zu sehen. Doch dann hält sich tatsächlich mal jemand an das Tempolimit und beweist, das Gerät kann auch in Grün.