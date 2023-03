Jessen/MZ - Zügig beginnen an diesem Montag die seit dem vergangenen Winterbeginn ausstehenden Arbeiten am Kreisel der Bundesstraße 187 in Jessen. Hier treffen mit der Rehainer, Rosa-Luxemburg (beide B 187), Wittenberger, Alten Gorsdorfer und Bahnhofstraße gleich fünf Straßen aufeinander. Betroffen von den Bauarbeiten sind direkt die beiden Straßen, die die B 187 in der Stadt bilden, sowie die Bahnhofstraße. Schon ab sieben Uhr sind Mitarbeiter des bauausführenden Unternehmens Eurovia aus Holzdorf dabei, die nötigen Verkehrsleiteinrichtungen aufzubauen beziehungsweise zu vervollständigen. Dazu gehört auch die Einzäunung der Baustelle. Ab acht Uhr gilt die Sperrung.

