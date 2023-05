Zwei Rettungseinheiten des Deutschen Roten Kreuzes im Kreis üben in Jessen wichtige Handlungen ihres Ehrenamtes. Was alles dazugehört.

Jessen/MZ - In ein Katastrophenszenario versetzt konnte sich der Beobachter an diesem Sonnabend fühlen. Das Rot-Weiß des Deutschen Roten Kreuzes beherrschte an diesem Tag einen geraumen Teil des Jessener Schulfestplatzes. Fahrzeuge waren entladen worden. Zelte aufgebaut. Das Equipment für den Anfall zahlreicher Verletzter war aufgebaut worden. Später kamen noch die Wasserretter des Jessener Kreisverbandes dazu. Was war geschehen?