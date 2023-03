In Jessen stand allein die Bahn still

Jessen/MZ - Stille prägt an diesem Montag die Bahngleise in Jessen. So ist es in den wärmenden Strahlen der Frühlingssonne fast schon idyllisch am hiesigen Bahnhof – wenn dessen Fenster im Erdgeschoss nur nicht mit Grobspanplatten verrammelt und die Kellertreppe mit Unrat vermüllt wäre. Wartende Fahrgäste, passierende Züge? Fehlanzeige. Nur kurz kommt ein Hauch von Bahnhofsnormalität auf, als aus einem Lautsprecher Hinweise zur Regionalbahn nach Wittenberg ertönen. Doch die Informationen verhallen ungehört im kühlen Schatten auf der Nordseite des Gebäudes. Das ist aber auch noch egal, denn diese Bahn fällt zum Wochenbeginn ebenso aus wie alle anderen Personen- und Güterzüge.