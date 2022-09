Die Weinmanufaktur Zwicker holt die Ernte ein - Wie zufrieden der Küfermeister mit seinen Trauben ist

Arbeit an der frischen Luft. Ingrid Richter (links) und Kornelia Becher (rechts) helfen zum ersten Mal in der Weinlese mit.

Jessen/MZ - Rund um die Weinmanufaktur von Johannes Zwicker herrscht Hochbetrieb. Insgesamt acht Helfer schneiden im Akkord die Trauben ab, Vater Guido, der sich extra einen Tag Urlaub genommen hat, pendelt mit dem Traktor zwischen den beiden Anbauflächen am Jessener Gorrenberg sowie der Manufaktur, der Chef kippt per Gabelstapler die Trauben in die Abbeermaschine und stellt die leeren Bottiche zur Abholung an den vereinbarten Platz.