Der Baumarkt „Wittig“ in Jessen hat keine Kohlen mehr. Wann die nächste Lieferung erwartet wird, was der Chef erzählt und ein Schornsteinfeger täglich erlebt.

Jessen/MZ - „Die Leute stehen mit Tränen in den Augen am Informationsschalter“, sagt Marcel Schlobach, der bereits ein Schild am Eingangsbereich des Baumarkts „Wittig“ in Jessen angebracht hat, dass Kohlen nicht verfügbar sind. Diese Situation macht den Marktleiter betroffen.