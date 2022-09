In Jessen gibt es Arbeitsplätze mit Panoramablick

Weinbauerin Beate Trittin wird bei Chardonnay-Lese von 25 Helfern unterstützt. Wohin die Trauben gefahren werden und was sich Männer alles erzählen.

Jessen/MZ - Corinna Trebbin genießt bei jeder noch so kleinen Pause den Ausblick auf die Stadt. „Mein Jessen“, sagt sie mit ausgebreiteten Armen und setzt einen Wimpernschlag später wieder die Schere an. Die Chefin des Feierabendheims erzählt, dass sie ihre Schulfreundin Beate Trittin seit vier Jahren in der Lese unterstützt und es „bei diesem herrlichen Herbstwetter“ keine Sekunde bereut, einen Urlaubstag auf dem Gorrenberg zu verbringen. Corinna Trebbin nennt es einen schönen Ausgleich zu ihrem Job.