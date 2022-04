In Elster gärtnern Kinder mit Begeisterung

Elster/MZ - Am Berg mit der Pflanzerde im Arbeitsraum der Elsteraner Gärtnerei Böttcher wuseln die Kleinsten vom Jugendclub „Zuflucht“. Teilweise mit Unterstützung von Müttern füllen sie Anzuchttöpfe mit Substrat. Palettenweise werden diese weitergereicht zum Pflanztisch.

Dort steht ein fast halbes Dutzend größerer Kinder. Wieselflink stecken sie die Sonnnenblumenkerne in die Töpfe - und ab damit in den Palettenwagen. Gut 1.000 Töpfe sind es am Ende, in denen in einigen Tagen Sonnenblumen sprießen sollen. „Es ist eine kleinwüchsige Sorte, die auch für Balkonkästen geeignet ist“, erklärt Gärtnereichef Martin Böttcher.

Wenn die Sprösslinge groß genug sind und nicht mehr mit Nachtfrösten zu rechnen ist, wollen die Kinder und Jugendlichen 500 Sonnenblumenpflanzen im Stadtgebiet verteilen. Den anderen Teil kann die Gärtnerei selbst verwerten. „Böttchers helfen uns immer“, so Club-Betreuerin Sabine Hoffmann, „nun können wir einmal was zurückgeben.“

Den Kindern macht die Arbeit sichtlichen Spaß. In der Erde wühlen, Blumen topfen, etwas säen - „viele von ihnen kennen das nicht“, weiß Hoffmann. Deshalb hat sie neben dem Sonnenblumen- ein weiteres Projekt aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ beantragt und bewilligt bekommen.

Ende Mai werden auf dem Clubgelände Hochbeete aufgestellt, auf denen die Clubmitglieder Gemüse anbauen wollen. Gurke, Möhre und Radieschen sind als Snack bei ihnen immer willkommen.

Ebenfalls bereits bewilligt ist Geld für zwei Graffiti-Projekte und die Fahrt in den Wittenberger Techna-Jugendclub.