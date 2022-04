In Elster auf kurzem Weg zum Test

Wittenberger Agentur hat in Elster ihre nunmehr achte Abstrichstelle eröffnet. Warum selbst geboosterte Menschen dorthin kommen.

Stephan Gürth führt in Elster bei Karl-Heinz Peschke den Abstrich durch. Der Rentner braucht den Testnachweis für einen Besuch im Krankenhaus.

Elster/MZ - Karl-Heinz Peschke ist der Erste, der am frühen Montagnachmittag im Elsteraner Stützpunkt des „Corona Testzentrums Wittenberg“ in der Kegelhalle den Abstrich vornehmen lässt. „Ich will jemanden im Krankenhaus besuchen“, erzählt der 75-Jährige.