In der Grundschule „Michael Stifel“ in Annaburg sprudelt jetzt ein Brunnen

Annaburg/MZ - Fabian war der Erste, der am Freitagvormittag in der Grundschule „Michael Stifel“ in Annaburg seine Trinkflasche füllen durfte und damit den neuen Trinkbrunnen einweihte. Kurz darauf nahm er einen kräftigen Schluck aus seiner Flasche und bestätigte den anderen Schülerinnen und Schülern in der ersten Klasse: „Das Wasser schmeckt gut“. Daraufhin befüllten alle anderen Erstklässler ihre Trinkflaschen, die sie vom Schulförderverein zur Einschulung bekommen hatten, wie sie stolz mitteilten.

