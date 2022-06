In Annaburg und Umgebung wird zum großen Frühjahrsputz gerufen

Am letzten März-Sonnabend soll in Annaburg Müll aus der Landschaft geholt werden. Wie der Stand der Vorbereitungen ist, was geplant wird.

Annaburg/MZ - Das Stadtgebiet soll in einer großangelegten Aktion vom Müll befreit werden. Die Vorbereitungen laufen bereits seit längerer Zeit. Der Termin steht auch schon lange fest. Am Sonnabend, 26. März, wird die große Sammelaktion beginnen. Um 8 Uhr soll auf dem Bauhof in Annaburg gestartet werden, kündigte Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft) an.