In Annaburg und Jessen feiert das schöne Geschlecht seinen Ehrentag auf ganz unterschiedliche Weise. Warum in der Elsterstadt auch Männer anstoßen dürfen.

Annaburg/Jessen/MZ. - Susann Maly und Theresa Mauermann sind die ersten Gäste in der Annaburger Begegnungsstätte des „Wir“-Vereins. Die beiden Freundinnen haben sich ganz bewusst für die Frauentagsfeier in Annaburg entschieden und sind deutlich erleichtert, nicht die Letzten zu sein. Von Mitarbeiterin Jördis Trebeljahr werden sie augenblicklich mit der Frage konfrontiert, ob sie ihren Sekt lieber mit oder ohne Alkohol wünschen.

Susann Maly (l.) und Theresa Mauermann stoßen in Annaburg auf den Tag der Frauen an. Sie haben sich speziell für diesen Tag beim „Wir“-Verein verabredet. (Foto: Annette Schmidt)

Denn das haben sich die Organisatorinnen ganz fest vorgenommen: Alle Besucherinnen sollen sich rundum wohlfühlen und verwöhnen lassen. Die erste Frauentagsfeier im zurückliegenden Jahr ist sehr gut angekommen, an diesen Erfolg wollen Antje Rausch, Jördis Trebeljahr und Margit Mehr anknüpfen. Neben einem üppigen Buffet warten auf die ausschließlich weiblichen Besucher kleine Überraschungen. Dazu gehört, dass jede Frau einen Blumengruß erhält.

Freier Tag in der Hauptstadt

Mit ihrem alkoholfreien Glas Sekt machen es sich die Annaburgerinnen gemütlich. Sie kommen gerne in die Begegnungsstätte, ihr Credo: Wenn es so etwas in ihrer Stadt gibt, wollen sie es auch unterstützen. Dass sie an diesem Arbeitstag gemeinsam feiern können, liegt lediglich daran, dass Susann Maly in Elternzeit ist und „Ich arbeite in Berlin, dort ist der Frauentag ein Feiertag“, fügt Theresa Mauermann hinzu.

Dass sie das Privileg hat, anders als andere Frauen heute einen freien Tag genießen zu können, ist ihr bewusst. Für die 27-Jährige ist der Tag eine Mischung aus Würdigung der Leistungen der Frauen und fröhlicher Feier.

Tombola-Gewinnerin Inge Reinel (r.) freut sich in Annaburg. (Foto: Annette Schmidt)

Nach und nach kommen die nächsten Gäste. Alle drehen erst einmal eine Runde um den vollen Tisch mit den Tombola-Gewinnen. „Die Preise sind hier immer toll“, weiß Susann Maly, die schon einmal eine Wetterstation gewonnen hat. Claudia Mai hofft darauf, das Buch der Hausmittel zu ergattern. „Ich mache für den Verein Marmeladen und Kräuteressige, das Buch wäre genau richtig“, so die Mitarbeiterin, die sich freut, heute mal nur Gast zu sein.

Kein Platz ungenutzt

Während die Annaburgerinnen in gemütlicher Runde das Buffet erkunden, ist im Jessener Schützenhaus kein freier Platz zu finden. Das Deutsche Rote Kreuz hat zum „Frauentags- und Frühjahrsfest“ geladen. Wie Organisatorin Marion Richter erklärt, ist der Hintergrund schlicht der, dass so auch Männer im Saal gern gesehen sind. Wie beliebt die Feier ist, macht die Warteliste deutlich. 20 weitere Gäste wären gerne gekommen, doch im Saal ist mit 180 Besuchern die Kapazitätsgrenze erreicht.

Marion Richter (M.) begrüßt mit Friedhelm (l.) und André vom Schlagerduo „Silvanas“ die 180 Besucher zum Frauen- und Frühlingsfest im Schützenhaus Jessen. (Foto: Annette Schmidt)

Marion Richter begrüßt die „unersetzlichen“ Frauen an ihrem Feiertag besonders herzlich. Die anwesenden Männer lässt sie zu deren Trost wissen, dass es ohne sie auch nicht gehen würde. Bevor das Schlagerduo „Silvana“ aus Münster für ordentlich Stimmung im Saal sorgt, stoßen alle Gäste mit einem Getränk aus ihrer Jugend an.

Mit dem ersten Lied des Schlagerduos „Silvana“ kommt Partystimmung auf. (Foto: Annette Schmidt)

Der sogenannte „Gesundbrunnen“ weckt offensichtlich die Geister, denn der gesamte Saal kommt den Aufforderungen der Musiker André und Friedhelm gerne nach, stehend und mit erhobenen Händen den Tag der Frauen zu feiern.