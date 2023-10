Für sechs Wochen arbeitet der Jessener Allgemeinmediziner und Notarzt Martin Steinert in Bangladesch. Was er dort erlebt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ - Sehr freundliche und aufgeschlossene Menschen hat der Jessener Allgemeinmediziner und Notarzt Martin Steinert während seines sechs Wochen dauernden Hilfseinsatzes in Bangladesch kennengelernt. Von Mitte Juli bis Ende August war er aus seiner Praxis in Klöden in eine Missionsstation im nordöstlichen Teil des südasiatischen Landes gewechselt. Über erste Eindrücke davon hatte er bereits nach den ersten Tagen per Mail in der MZ berichtet. Er war für den Verein German Doctors dort, bis 2013 unter dem Namen Ärzte für die dritte Welt bekannt.