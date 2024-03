Das Verkehrsaufkommen an Sattelzügen im Jessener Gewerbegebiet steht in der Kritik. Nicht weniger allerdings auch das Verhalten einiger Truckfahrer. Was dort beobachtet wird.

Jessen/MZ. - „Die Lkw stehen von früh bis zum Nachmittag rundherum um die Schule“, schildert die Leiterin der Förderschule „Lebensweg“ in Jessen, Anja Hammerlik, die Situation. Gemeint sind die Sattelzüge, die Tag für Tag den Trinkwasserförderer Roxane anfahren, um beladen zu werden.

Rund um die Schule

Der MZ-Redakteur selbst bekam vor einigen Tagen eine Situation mit, bei der sich ein Sattelzug in Gegenrichtung an den wartenden Lkw wortwörtlich vorbeischlängeln musste, entweder, um zur Störzuchtanlage zu gelangen oder den kleinen Kreisverkehr zu nutzen, um sich an der Warteschlange anzustellen. Denn auf Höhe der Einfahrt zum Roxane-Betrieb stand der erste Lkw in der Schlange schon mit der Fahrzeugschnauze über der Straßenmitte hinaus, bereit zum Einbiegen zum Betrieb. Der entgegenkommende Sattelzug musste sich zwischen ihm und Zaun über den Gehweg hindurchwinden. Es lässt sich leicht unterstellen, dass dies keine einmalige Verkehrssituation an der Einmündung zu dem Unternehmen ist.

Als die MZ an diesem Dienstag noch einmal nach dem Rechten schaute, hielt sich die Lkw-Belastung im Gewerbegebiet allerdings gerade in Grenzen.

Die Förderschule befindet sich eigentlich an einer kurzen Parallelstraße zu jener, die unmittelbar vor der Einfahrt zu Roxane liegt. Diese Straße wird offenbar von einigen Truckern genutzt, die sich quasi „von der Seite her“ vordrängeln möchten.

Doch zurück zu den Schilderungen aus der Förderschule: „Der Randstreifen der Straße wird kaputtgefahren“, so Anja Hammerlik weiter, „und der Lärmfaktor ist auch sehr hoch“. Ein Tag war für die Schulleiterin besonders markant. Da hätten sich die Lkw bis zum Autohaus gleich an der Einmündung von der Bundesstraße 187 aufgestaut. An diesem Tag haben die Lkw selbst die Ausfahrt der Schule zugestellt, „so dass wir mit unseren Pkw nach Dienstschluss nicht vom Grundstück gekommen sind“. In einer solchen Situation ist ein spontanes Spazierengehen mit den Schülern kaum möglich, so die Schulleiterin, denn die Kinder müssten da zu sehr auf den Verkehr achten. „Wir haben für alles Verständnis. Aber der Sommer kommt, und da gehen wir mit unseren Schülern öfters raus. Und wir gehen auch einkaufen mit Klassen für den Hauswirtschaftsunterricht, weil wir auch selber kochen.“

Mit der Landkreisverwaltung als Schulträger habe sie schon Kontakt aufgenommen, um wenigstens Schilder „Achtung, Schulkinder“ aufzustellen. „Das Ordnungsamt kontrolliert zwar, aber die sind ja nicht ständig vor Ort.“ Die Frage allerdings bliebe, inwieweit sich die zum Teil ausländischen Trucker an solche Schilder hielten. Wenn sie doch schon das Halteverbot nicht akzeptieren, das für das letzte Stück vor der Stichstraße zum Einfahrtstor gilt.

Hinter diesem Schild rechts sollten eigentlich gar keine Lkw stehen. Es heißt „absolutes Halteverbot“. Fotos: Kl. Adam

Weniger Probleme hat der Leiter der hiesigen Zweigwerkstatt des Augustinuswerkes Wittenberg, Gerd Lehmann, mit der Situation. „Uns betrifft es nicht so stark. Soviel Lieferverkehr haben wir auch nicht“, bekennt er. „Das funktioniert einigermaßen.“

Manchmal mulmiges Gefühl

Einen anderen Aspekt führen Mitarbeiterinnen der DRK-Tagespflege in dem Areal an. Als Frauen von soviel Männern „umzingelt“, das schüre bei ihnen schon mal mulmige Gefühle. Insbesondere in den Zeiten etwa ab Mitte Januar, da ein besonders hohes Lkw-Aufkommen zu verzeichnen war. „Also, es ist noch nie etwas passiert. Aber als Frauenbetrieb macht uns die Situation schon Gedanken“, schildert eine der Mitarbeiterinnen. In der – gerade auslaufenden – Winterzeit komme der Frühdienst, eine einzelne Kollegin, noch im Dunkeln. „Und nachmittags ab 17 Uhr machen wir die Jalousien runter“, so die Mitarbeiterin. Das gebe ihnen ein besseres Gefühl, vor Beobachtung geschützt zu sein.

Den allgemeinen Eindruck kann Raymond Kuhlert, stellvertretender Leiter des Jessener Ordnungsamtes, nur bestätigen. Und auch Bürgermeister Michael Jahn (SPD) zeigt sich nicht entzückt – vor allem vom Verhalten einzelner Lkw-Fahrer untereinander. Sein Eindruck: Da möchte mancher sich einen besseren Platz erkämpfen, um nicht so lange warten zu müssen wie die anderen. Mülltonnen quellen über, Beutel mit menschlichen Exkrementen werden dort abgelagert, wenn sie nicht gar auf dem Feld hinterlassen werden. Natürlich sei es Sache jedes Fahrers, wie er sich verhält. Aber hier – wünschte sich der Bürgermeister – sollte auch das Unternehmen seine Verantwortung stärker wahrnehmen. Um seine Produktion zu transportieren, rollen die Sattelzüge schließlich an.

Parkplatzbau dauert

Noch im Februar sollten die Arbeiten zum Herrichten des geplanten Lkw-Parkplatzes starten, so der Roxane-Betriebsleiter Jens Strassner kurz vor Ende des Monats auf die Anfrage der MZ. Wie zu sehen ist, haben die Arbeiten inzwischen tatsächlich begonnen. „Natürlich haben wir die Situation auch wahrgenommen“, erklärt er, verweist aber darauf: „So ein Parkplatz entsteht nicht von einem Tag auf den anderen. Wir investieren hier einen siebenstelligen Betrag.“

Die Arbeiten zum Herrichten des künftigen Lkw-Parkplatzes haben offenbar inzwischen begonnen. Foto: Kl. Adam

Die Fläche des künftigen Parkplatzes für Lkw umfasse knapp 9.000 Quadratmeter. Der Betriebsleiter sagt zur aktuellen Situation aber auch, „die Lkw stehen auf öffentlichem Grund“. Und: „Wir sind bestrebt, sie so schnell wie möglich abzufertigen.“