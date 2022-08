Im Annaburger Thiergarten brennt Waldboden

Geschafft: Nach einer Stunde brennt und raucht hier nichts mehr. Die Annaburger Kameraden können in der sengenden Sonne der späten Vormittagsstunde im Thiergarten ihre Uniformjacken und Helme ablegen.

Annaburg/MZ - „Es war ein Glück, dass der Brand so schnell gesehen wurde“, erklärt Annaburgs Wehrleiter Gerald Matthies, als alles vorbei ist. „Es hätte sonst ganz anders ausgehen können.“ So blieb die Brandstelle im Annaburger Thiergarten am gestrigen Wochenbeginn auf wenige Quadratmeter Waldfläche begrenzt.