Ideen für die Kapelle im Wasserschloss Hemsendorf

Für die Kapelle im Wasserschloss Hemsendorf liegen inzwischen Nutzungsideen vor. Was sich Dessauer Studenten dabei vorstellen.

Annemarie Reimann von der Hochschule Anhalt trägt in der Schlosskapelle das Ergebnis von Studentenarbeiten zur künftigen Nutzung des Raumes vor.

Hemsendorf - Seit 18 Jahren sind Ines und Uwe Köhler inzwischen die Besitzer des denkmalgeschützten Wasserschlosses in Hemsendorf. Dreimal wollte die Familie am Sonntag, dem bundesweiten Tag des offenen Denkmals, interessierte Gäste mit dem Stand der Sanierung des beeindruckenden Objektes bekannt machen. Die MZ besuchte die erste Runde am Vormittag.