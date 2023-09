Organisator Peter Schmidt hat am Sonnabend in Linda alle Hände voll zu tun. Der Pferde- und Bauernmarkt war wieder gut besucht. Hunderte waren dort. Was auf der Wiese zu sehen war.

Tiere, Menschen, Sensationen - So verlief der Pferdemarkt in Linda

Linda/MZ - Peter Schmidt als Hauptorganisator und seine Familie und Freunde hatten an diesem Sonnabend zu ihrem traditionellen Pferde- und Bauernmarkt in Linda einige Neuigkeiten aufgeboten. Hunderte von Besuchern hatte es an diesem supersonnigen Herbsttag auf die bekannte Wiese am Ortsrand gezogen. Schon der Ankommende merkte an der Zahl der Pkw, dass es schwierig würde mit der Parkplatzsuche. Nach dem Empfinden des MZ-Redakteurs hatten zu dieser spätvormittaglichen Stunde deutlich mehr Besucher den Weg zu diesem Jahresevent nach Linda gefunden, als im Jahr zuvor.