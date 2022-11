Holzdorfer Club feiert seinen 40. Geburtstag groß

Narren habe sich viele Gäste in die Mehrzweckhalle in Holzdorf-Ost eingeladen. 23 Vereine aus drei Bundesländern sind dabei. Auf der Bühne kommt es zu einem historischen Moment.

Holzdorf/MZ - Ulf Lehnert zieht seine Kappe auf der Bühne in der Mehrzweckhalle in Holzdorf-Ost. Das Präsidiumsmitglied im Karneval-Landesverband Sachsen-Anhalt zeigt so seine Anerkennung für die Gala-Veranstaltung des Holzdorfer Karnevals Clubs (HKC) zu seinem 40-jährigen Bestehen. „Chapeau“, sagt er. Was er gerade im östlichsten Zipfel des Landes Sachsen-Anhalt erlebt, beeindruckt und erfreut ihn, und er überreicht an verdienstvolle HKC-Mitglieder Orden des Landesverbandes. Die Gala sollte es bereits im März geben, jetzt wird der Geburtstag nachgefeiert.