Holzdokrfer Waldgarten fungiert als Ideengeber

In der Idylle von Andrea und Detlef Schulze am Ortsrand von Holzdorf haben sich viele Gäste eingefunden.

Pünktlich zum offenen Garten haben die Azaleen von Andrea und Detlef Schulze in Holzdorf ihre Blütenpracht entfaltet. Unzählige Fotos wurden hier zur Erinnerung geschossen.

Holzdorf/MZ - „Was hier alles geschaffen wurde.“ Bärbel Müller aus Jessen kommt aus dem Staunen nicht heraus, als sie durch den Waldgarten von Andrea und Detlef Schulze in Holzdorf geht. Zum ersten Mal hat sie das Angebot zum offenen Garten in Holzdorf angenommen und ist des Lobes voll. Dabei erkennt sie an, dass viel Arbeit drin steckt, um solch eine Idylle zu erhalten.