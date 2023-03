Annaburg ist eine von sechs Städten, die sich um ein Spektakel am Osterfeuer eines Radiosenders bewerben. Wie der Kandidat in der Vorrunde dasteht.

Wird Wincent Weiss am Osterfeuer in Annaburg singen? Wenn häufig genug für die Stadt abgestimmt wird, könnte es gelingen.

Annaburg/MZ - Die größte Osterparty nicht allein der Region, sondern Mitteldeutschlands könnte Ostersonnabend, 8. April, in Annaburg gefeiert werden. Die Aussichten dafür sind nicht schlecht, aber das Ziel ist noch längst nicht erreicht. Der Radio-Sender MDR Jump zündet wieder sein Osterfeuer. In welcher Stadt das geschieht, das wird per Abstimmung ermittelt.