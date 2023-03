Mellnitz/MZ - Damit hat Jan Janisch nicht gerechnet. Der Wildtierfotograf aus Mellnitz plant am 30. April zum „Tag des Wolfes“ im Wittenberg Stadthaus eine Informationsveranstaltung und erhält seit Veröffentlichung der Mitteilung Hassbotschaften. „Der Großteil passiert meist anonym über das Internet. Da meine Telefonnummer auf der Einladung steht, werde ich mit unterdrückter Nummer auch über diesen Weg beschimpft“, so der ausgebildete Personenschützer, der sich als Ausrichter in der Pflicht sieht, die Veranstaltung per Security ordentlich abzusichern. Janisch betont, dass er eine Absage nicht in Betracht zieht. „Selbst wenn 400 Wolfsgegner vor der Tür stehen.“

