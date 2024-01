Der Wasserstand in der Schwarzen Elster ist nach dem bisherigen Tiefststand in diesem Monat wieder deutlich gestiegen.

Die Schwarze Elster am Eichenhain bei Jessen vor einigen Tagen.

Löben/MZ/GRO. - Der Wasserstand in der Schwarzen Elster ist nach dem bisherigen Tiefststand in diesem Monat, am 21. Januar waren 1,07 Meter gemessen worden, wieder deutlich gestiegen.