Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Bis zum 29. Dezember, das ist der kommende Freitag, sollen die Pegel der Elbe in der hiesigen Region noch ansteigen. Für den Wittenberger Messpunkt bedeutet das eine Wasserhöhe von 5,70 Metern. In den folgenden zwei Tagen bis zum Jahresende soll der Wasserstand dann bereits bei diesem Wert stagnieren. Das wird auf der Homepage des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) prognostiziert. „Unser Amt macht diese Prognosen inzwischen für alle Bundesländer, die in Fließrichtung nach uns kommen. Dafür gibt es ein Rechenprogramm“, erläutert Flussbereichsingenieur Jörg Herrmann auf Anfrage der MZ zur Situation an den Flüssen in der Region. Für den Pegel Torgau gilt laut LHW eine Vorhersage von 6,65 Metern am Freitag. An dem Tag endet (Stichtag gestriger Mittwoch) zunächst die Prognose, weil Sachsen offenbar das erwähnte Vorhersageprogramm nicht führt.