Holzdorf/MZ - Am 22. Februar ist sie offiziell vorüber, die fünfte Jahreszeit. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es. Das hört sich entschieden an, ist aber nicht so, zumindest bei wahren Karnevalisten nicht. Denn kaum ist ein Programm vorüber, gibt es schon Ideen, was in dem nächsten für gute Stimmung im Saal sorgen könnte. Doch diesmal dominierten vor allem Freude und Erleichterung, dass keine der Veranstaltungen virusbedingt abgesagt werden musste, Mühen umsonst waren und wichtige Einnahmen, um den Verein am Laufen zu halten, verloren gingen.