Hitzefrei gibt’s nicht rund um Jessen

Als Geheimtipp hat Konrad Schoechert aus Dahme vom Badesee Dixförda gehört, so dass er ihn mit seinen Berliner Enkeln Mia und Jonas zum ersten Mal besucht. Das Trio fühlt sich sichtlich wohl im und am kühlen Nass.

Dixförda/MZ - Ganz relaxt sitzen Cornelia Giller und ihre Begleitung unter dem Sonnenschirm am Kiosk des Badesees Dixförda und genießen den Schatten. Das Ehepaar Giller ist zu Besuch bei einer Bekannten, stammt aus Sachsen, hat lange in Holzdorf Ost gelebt und wohnt nun in Lauda-Königshofen im Main-Taunus-Kreis. So unter dem Schirm im Schatten nehmen sie die heißen Temperaturen, das Thermometer steht kurz unter der 40-Grad-Celsius-Marke, sehr gelassen.