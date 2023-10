Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elster/MZ - In Elster gab es am 3. Oktober eine Gedenkveranstaltung anlässlich des Elbüberganges der Schlesischen Armee vor 210 Jahren an der Stelle, die durch einen Gedenkstein an der Elbpromenade markiert ist. Hier versammelten sich die Elsteraner Schützengilde, Vertreter der Feuerwehr - im übrigen ebenfalls in historischer Kleidung - sowie weitere Vereine und Männer in historischer Uniform.