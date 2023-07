Erstes „Helheim Open-Air“ steigt am 29. Juli im Jessener Schlosspark. Wie die Vorbereitungen laufen und was „Hel’s Throne“ zum fünften Geburtstag plant.

Vor ihrem Konzert in Jessen hat die Band „Hel’s Throne“ Anfang Juli das Publikum in Jüterbog begeistert.

Jessen/MZ - Der Schlachtplan für das „Helheim Open-Air“ ist fertig. Jens-Peter Springer, Bassist der Band „Hel’s Throne“, betont, dass es in puncto Kartenvorverkauf „langsam anfängt zu rappeln“. Als konkrete Zahl nennt er 200. Da die Premiere des Metal-Festes am 29. Juli im Jessener Schlosspark für die Fans dieser Musikrichtung ein unvergessliches Erlebnis werden soll, hat der 60-Jährige zur Überbrückung der Umbaupausen extra einen Moderator aus Dresden engagiert, der die Zuschauer mit viel Fachwissen auf den nächsten Auftritt einstimmt. „Das hat mir früher bei der Fernsehübertragung der Rockpalastnächte so toll gefallen“, blickt Springer auf seine Jugendzeit zurück. Das Publikum muss unterhalten werden, sonst wird es in 30 Minuten Pause schnell langweilig, schätzt der Bassist ein.