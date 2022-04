Helfer aus Arnsdorf sehen sich bei Anmeldung von Geflüchteten vor Hürden gestellt

Alexsander Ondrusko sitzt mit seiner Schwester Oksana Skirta, die ihre Mutter Alexandra Ondrusko fest im Arm hält, im Hof der Eheleute Corinna Passoth und Siegfried Kramer in Arnsdorf. Auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine hatten sie sich verloren, aber in Berlin wiedergefunden.

Foto: Annette Schmidt