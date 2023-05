Museumsfest in Seyda

Die Modenschau durch 100 Jahre startet beim Museumsfest in Seyda, mit dem, was normalerweise nicht zu sehen ist – der Nacht- und Unterwäsche, wie sie die Großeltern getragen haben.

Seyda/MZ - Am Los-Stand von Katja Stolle bildet sich schnell eine Menschentraube – scheinbar können die Besucher des Museumsfestes auf dem Platz hinter dem historischen Amtshaus von Seyda es gar nicht erwarten, herauszufinden, was sich hinter den einhundert zu Geschenken verpackten Gewinnen verbirgt. So mancher zückt einen Geldschein, um seine Gewinnchancen zu erhöhen.

Waffeln für die Klassenfahrt

Die „Seyd’schen Rehkitze“ zeigen zusammen mit den „Laydy’s like Sydow“ ihr tänzerisches Können. (Foto: Annette Schmidt)

Neben Nele liegt das Ergebnis ihres Glückloses noch immer von bunt gestreiftem Papier verhüllt. Die zehnjährige Grundschülerin verkauft mit ihrem Klassenkameraden Kasimir Waffeln und so lange muss ihr Preis eben warten. „Mit dem Geld wird unsere Abschlussfahrt bezahlt“, sagt Nele, die gerne den Nachmittag auf dem Museumsfest verbringt. Wohin die Fahrt gehen soll, wissen die beiden Viertklässler noch nicht. „Das soll eine Überraschung werden“, erklärt Kasimir, der im kommenden Schuljahr das Jessener Gymnasium besuchen will.

Kaum hat Markus Stolle, Vorsitzender des Heimatvereins Seyda, den Besuchern am vergangenen Samstag das Programm für den Nachmittag verkündet, da startet schon die „Modenschau durch 100 Jahre “. „Ich habe Kleidungsstücke aus allen Jahrzehnten dabei“, sagt Karin Richter.

Paula (5) hat eine Maske gebastelt, hinter der sie niemand mehr erkennt. (Foto: Annette Schmidt)

Das Mitglied des Heimatvereins öffnet an diesem Nachmittag gerne die Kleiderschränke ihrer gesamten Familie für die Zuschauer, die mit Unterwäsche beginnt und mit sogar zwei Hochzeitskleidern endet. Die Kleider veranschaulichen den Alltag in Seyda von der Arbeit über Schule bis zum Feiern.

Vortrag im Amtshaus

Im Amtshaus bekommen Zuhörer im voll besetzten Museumsraum einen historischen Einblick ganz anderer Art. Die beiden Doktoren Reinhard Stolze und Reiner Helling berichten über die erstaunliche Geschichte der Glücksburg – vom gleichnamigen Schloss über das Dorf bis zur Heide. „Ich bin ein Berliner, der in Glücksburg geboren ist“, stellt sich der „Wahlhistoriker“ vor.

Im Amtshaus lauschen Besucher des Museumsfestes dem Vortrag über die Glücksburger Heide sowie des Schlosses und des gleichnamigen Dorfes von mit Dr. Reinhard Stolze und Dr. Reiner Helling. (Foto: Annette Schmidt)

Dieser war als 16-Jähriger von seinem Vater Fritz Stolze und dem letzten Bürgermeister von Glücksburg, Otto Klee, gebeten worden, eine Chronik zu schreiben, die Jahrzehnte später unter dem Titel: „Glücksburg – 443 Jahre“ veröffentlicht wurde. Während des gesamten Festes erkunden Besucher die Museumsräume, die vom Heimatverein betreut werden.

Eleonore (5) weiß was sie will. Die Fünfjährige wählt ein Einhorn beim Kinderschminken, das zu dem auf ihrem T-Shirt passt. (Foto: Annette Schmidt)

Neben den Losen, die nach einer Stunde ausverkauft sind, lockt ein Quiz mit drei Preisen. Eine der sieben Fragen musste mit der Anzahl der Räume im Museum beantwortete werden. „Insgesamt neun Teilnehmer haben alle Fragen richtig beantwortet“, sagt Markus Stolle. Die Preisträger wurden ausgelost.