Leipa/MZ. - Auch wenn das frühlingshafte Wetter am Sonntagnachmittag nur mit niedrigen Temperaturen, aber doch mit Sonne aufwartete, fanden sich am Dorfgemeinschaftshaus in Leipa rund 50 Leute ein. Sie nahmen gern die Einladung des Heimatvereins „Glücksburger Heide“ zur Frühlingswanderung an.

