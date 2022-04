Heimatforscher stellt sein Buch über das Annaburger Porzellanwerk vor

Annaburg/MZ/KR - Das jüngste Geschichtenfrühstück im Annaburger Porzellaneum mit Dr. Reiner Helling versetzte Teilnehmer in die Gründerzeit Annaburgs. Ende des 19. Jahrhunderts, als die Konzessionspflicht wegfiel und sich jeder selbständig machen konnte, gründete Herr Böttcher in Annaburg ein Steingutwerk. Durch die ansteigenden Einwohnerzahlen sowie die Nähe zur Elbe, zur Bahn und zu den Absatzmärkten in Berlin und Leipzig schien und erwies sich Annaburg als geeigneter Standort. Doch bereits nach fünf Jahren ging die Firma Konkurs. 1883 übernahm Adolf Heckmann den Betrieb.