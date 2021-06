Heimatfest in Schweinitz eine Woche später

Schweinitz - Die Tradition wird im Rahmen der Möglichkeiten gepflegt. Daran lässt der Heimatfestverein der Stadt Schweinitz keinen Zweifel. Ein Schul- und Heimatfest soll es auch in diesem Jahr geben. Die Entscheidung sei in einer erweiterten Vorstandssitzung gefallen, informierte Vereinsvorsitzender Dirk Nowak.

jetziger Sich wird angestrebt, dass es ein Fest mit Markttag, Veranstaltungen an oder in der Kirche und auch mit einem Vergnügungspark geben soll. Ein Frühschoppen sei ebenfalls geplant und Musiker sind verpflichtet. Dazu gehört „Borderline“ aus Weimar, weckt Dirk Nowak schon mal Neugier. In Schweinitz ist die Band nicht unbekannt.

Allerdings wird es eine wesentliche Änderung geben. Das Schul- und Heimatfest in Schweinitz wird nicht am zweiten Wochenende im Juli gefeiert, sondern am dritten, vom 16. bis zum 18. Juli, informierte der Vorsitzende. Schausteller hatten um diese Terminverschiebung gebeten, begründete Dirk Nowak diese Veränderung zum 196. Fest.

Unverändert bleibt, dass zu diesem Anlass wieder eine Festschrift gedruckt wird. „Sie ist in Arbeit“, sagt Dirk Nowak. (mz)