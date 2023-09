Der erste musische Nachmittag in der Kirche von Elster bringt vier Gemälde an die Wände und lässt Musik erklingen. Warum der Tag Hoffnung bringt.

Elster/MZ - Vier Gemälde, die geschützt von einer Decke neben der Orgel der Elsteraner Kirche standen, geben den Anstoß, einem Kunstnachmittag in der Kirche von Elster zu veranstalten. Urheberin der musischen Veranstaltung ist Pfarrerin Judith Kölling, die die Kunstwerke kurz nach Antritt ihrer Stellung in der Gemeinde bei einer Orgelprobe entdeckte. Die Leinwände waren während Renovierungsarbeiten dort gelagert worden. Wie so oft war der geeignete Rahmen, sie wieder an den Wänden erstrahlen zu lassen, noch nicht gekommen.