Meltendorf/MZ - Es herrscht graufeuchtes April-Wetter und der Schnee vom Vortag bedeckt noch immer als matschige Klumpen die große Wiese in Meltendorf. Auch wenn der Wind kalt über den Platz zieht und der Himmel verdächtig finster wirkt, stehen die Bewohner des Rösenhofes am frühen Morgen auf dem Platz und warten auf die nächsten Anweisungen von Jutta Schlüter-Schrödter. Die Mitarbeiterin der therapeutischen Einrichtung, die sich um chronisch mehrfach geschädigte alkoholabhängige Frauen und Männer kümmert und zur Heporö gGmbH gehört, möchte, dass an diesem Tag alle Langohren an ihren Platz kommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.