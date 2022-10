Hoheiten prämieren Kürbisse - Wer beim Wettbewerb in Seyda gewonnen hat

Der Seydaer Heimatverein hat am Samstag einen Kürbiswettbewerb ausgetragen. Wer gewonnen hat und wer das entscheiden durfte.

Kim-Finja Steiner und ihre Mutter Jana waren am Samstag beim Kürbisfest in Seyda und haben eine der Herbstfrüchte verschönert.

Seyda/MZ - Beim Betreten des Amtshauses in Seyda steigt dem Besucher des dortigen Festes am Samstag ein ganz besonderer Duft in die Nase. Etwas süßlich, frisch und herb: Der Duft nach frischem Kürbis-Fruchtfleisch. Kein Wunder! Denn hier werden schon den ganzen Nachmittag lang die orangen Früchte ausgehöhlt und dekoriert.