Halle in Seyda kann saniert werden

Diese Botschaft hat für große Freude gesorgt. Die Sporthalle in Seyda kann mit Hilfe von Fördermitteln saniert werden. Als Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) diese Nachricht erhielt, hat das große Erleichterung ausgelöst. „Schön, dass es geklappt hat.“

Immerhin drei Jahre lang hatte sich die Stadt um Fördergelder für dieses Vorhaben bemüht. „Ohne Fleiß kein Preis“, sagt er. Geholfen hätten dabei auch die Erfahrungen, die mit dem Bemühen um Fördermittel für die Sanierung der Sportstätte in Schweinitz gemacht wurden. Das habe sich ausgezahlt. Die Förderung wird in Seyda 90 Prozent betragen, die Stadt muss einen Eigenanteil von zehn Prozent erbringen und der ist eingeplant.

Es wird eng mit Bundes- und Landesbehörden zusammengearbeitet. Denn die finanzielle Unterstützung kommt aus der Fördermaßnahme „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Jugend, Sport und Kultur“. Dass Seyda dabei ist, hat der Haushaltsausschuss des Bundestages entschieden. Der Bürgermeister ist den beiden Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby (SPD) und Sepp Müller (CDU) dankbar für ihre Unterstützung. Im Oktober war ihnen die desolate Halle gezeigt worden. Michael Jahn räumt ein, dass er sich nicht sicher war, ob die Sporthalle in Seyda in das Programm aufgenommen wird. So ging es auch dem Seydaer Ortsteilbeiratsvorsitzenden Matthias Wegener.

Als der Bürgermeister das per Mail mitgeteilt hatte, „konnte ich es gar nicht glauben“. Das sei ein schönes Zeichen in dieser schwierigen Zeit. Von der Sanierung verspricht er sich eine endlich intakte Sportstätte und einen Schub für das Leben in Seyda im Allgemeinen und die Aktivitäten der Vereine im Besonderen. Er geht davon aus, dass die Halle mit ihren derzeitigen Unzulänglichkeiten, veraltete Sanitäranlagen, undichtes Dach, nach der Sanierung intensiver genutzt werde. Matthias Wegener lobt die Stadtverwaltung für ihre Bemühungen, um das Projekt verwirklichen zu können. Sie habe da einen großen Aufwand betrieben, so der Ortsteilbeiratsvorsitzende. (mz)