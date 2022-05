Gymnasium Jessen öffnet Türen, damit sich künftige Fünftklässler zurechtfinden im „Y“

Jessen/MZ - Ute Simon ist Oberstufenkoordinatorin am Gymnasium Jessen. Als Mitglied im Team der Schulleitung kümmert sie sich aber auch um die Jüngsten in der rund 600-köpfigen Schülerstar der „Abiturientenschmiede“. Sie hat vor einigen Jahren die Schülerakademie in den Winterferien ins Leben gerufen, eine Woche, in der Viertklässler testen können, ob sie den Anforderungen am Gymnasium gewachsen sind, bevor sie im Frühjahr für den höheren Bildungsgang angemeldet werden. Zuvor haben sie möglicherweise schon beim Tag der offenen Tür die Bildungseinrichtung kennen gelernt.